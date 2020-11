Dode bij ‘incident’ tussen bekenden in Utrecht

In Utrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode gevallen bij een ‘incident’. Het 27-jarige slachtoffer overleed in een ziekenhuis. Een 24-jarige man uit Utrecht is aangehouden, meldt de politie.

De politie werd rond middernacht gewaarschuwd dat er iets aan de hand was aan de Jan Wolkerssingel. Wat het incident precies inhield, kan een politiewoordvoerder niet zeggen. Wel zegt ze dat het gaat om een incident tussen bekenden van elkaar. Ook over of het slachtoffer een man of vrouw is, wil de woordvoerder momenteel geen uitspraken doen.