Dode bij gevangenis Lelystad

Bij de gevangenis in Lelystad is buiten een dode man gevonden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vermoedt dat de overledene een gedetineerde is die terugkwam van verlof. Maar zijn identiteit is nog niet met zekerheid vastgesteld, zegt een woordvoerster.

De politie gaat ervan uit dat de man onwel is geworden en ziet na onderzoek geen aanwijzingen die duiden op een misdrijf of ongeval. Er is nog gepoogd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Volgens een woordvoerster van de DJI lag het lichaam buiten de muren van de gevangenis.