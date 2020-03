Bij een eenzijdig verkeersongeval in het Groningse Haren is een persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is op de Rijksstraatweg, waar het ongeval plaatsvond. De weg is volledig afgezet. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.