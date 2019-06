Dode bij brand in woonzorgcomplex Friesland

Bij een brand in een woonzorgcomplex aan de Siepke Hepkemalaan in het Friese Sint Nicolaasga is een bewoner om het leven gekomen. Vanwege de brand, die eind van de woensdagavond begon, werd het complex door de brandweer ontruimd.

Rond 01.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag werd het sein brand meester gegeven en konden de bewoners nadat het gebouw was onderzocht, terugkeren naar het complex. Enkelen moesten vanwege brandschade elders in het complex worden ondergebracht.

De politie gaat onderzoek doen naar de toedracht van de brand.