Bij een brand in een woning in Tilburg is zaterdagavond de bewoner om het leven gekomen. De politie heeft zondag onderzoek gedaan om te kijken of er sprake was van een misdrijf. Het blijkt echter om een noodlottig ongeval te gaan.

De brand aan de Zuringhof in Tilburg brak rond 21.30 uur uit. De brandweer had het vuur snel onder controle.