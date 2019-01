Bij een brand in een stacaravan op een camping in het Limburgse Meerlo is iemand om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De hulpdiensten kregen rond middernacht melding van de brand aan de Peschweg. Tijdens het blussen werd het lichaam van het slachtoffer ontdekt. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.