Een brand in het Noord-Hollandse dorp Hoogwoud heeft een persoon het leven gekost. De brand brak dinsdagochtend vroeg uit in een seniorenwoning aan de Graaf Willemstraat. De oorzaak is nog onbekend.

De overleden persoon is waarschijnlijk de bewoner, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. De brand werd gemeld door iemand van de thuiszorg. Naastgelegen seniorenwoningen zijn korte tijd ontruimd geweest.