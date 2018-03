Dode bij brand in Haaksbergen

Door een brand in een woning in Haaksbergen is woensdag een nog onbekend persoon om het leven gekomen. Rond 19.00 uur kreeg de brandweer een melding van een grote uitslaande brand in een hoekwoning aan de Karel Doormanstraat. Drie naastgelegen woningen moesten worden ontruimd.

Wegens de hitte konden brandweerlieden niet naar binnen en moest het vuur van buitenaf worden bestreden.Toen de brandweermannen later wel naar binnen konden, vonden ze het slachtoffer. De woning is door de brand verwoest. De naastgelegen woningen hebben brand- en rookschade opgelopen. De bewoners zijn elders opgevangen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.