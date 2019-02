Dode bij brand in flatwoning Vlaardingen

Een man is zondag om het leven gekomen bij een brand in een flatwoning in Vlaardingen. De brand woedde in de keuken van de woning op de eerste etage van de flat aan de Zwaluwenlaan. Het vuur werd ontdekt doordat rook via ventilatiekanalen naar bovengelegen verdiepingen trok, waar rookmelders afgingen, zegt een woordvoerder van de brandweer.

In de woning werd de vermoedelijke bewoner aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten.

De brandweer kon het vuur snel blussen. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onduidelijk.

In de veertien verdiepingen tellende flat worden metingen naar de verspreiding van koolmonoxide verricht. Een aantal flatbewoners heeft hun huis uit voorzorg verlaten. De verwachting is dat als de metingen uitwijzen dat er weinig tot geen koolmonoxide meer is, zij met een uur weer terug kunnen.