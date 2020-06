Bij een brand in een café in het centrum van Coevorden is één persoon overleden. Naar de identiteit wordt nog onderzoek gedaan, aldus de politie. Kort na het uitbreken van de brand maakte Veiligheidsregio Drenthe al bekend dat er iemand vermist werd.

De horecagelegenheid ligt aan de Friesestraat, pal in het centrum van de Drentse stad.