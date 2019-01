De dode man die donderdag werd aangetroffen in een uitgebrand pand aan de Stationsweg in Hillegom blijkt een 27-jarige Chinees te zijn, meldt de politie zaterdag. Zijn familie is in kennis gesteld van zijn overlijden.

De brand woedde in de nacht van woensdag op donderdag in een complex waar kamers werden verhuurd. Ook twee andere panden werden verwoest. Het slachtoffer woonde in Hillegom.