Dode bij brand appartementencomplex in Soest

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Vredehofstraat in Soest is een dode gevallen. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Rond 04.30 uur begon de brandweer met het ontruimen van het complex. De brand brak uit in een appartement op de tweede verdieping. Alle woningen op de tweede, derde, vierde en vijfde verdieping zijn ontruimd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Even voor 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De geëvacueerde bewoners worden opgevangen in een restaurant dat op de begane grond van het gebouw zit.

Het appartement is volledig verwoest door de brand.