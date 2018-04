Bij een ongeluk met twee motorrijders op de A2 bij Zaltbommel is een dode gevallen. Het slachtoffer is een 49-jarige vrouw uit Badhoevedorp. Een andere bestuurder, een 51-jarige man uit Badhoevedorp, raakte gewond en ligt in het ziekenhuis.

De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld. Voor het ongeluk werden veel hulpdiensten ingezet en de A2 van Den Bosch richting Utrecht was na het ongeluk enige tijd afgesloten.