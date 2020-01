Op een spoorwegovergang in het Limburgse Haelen is een trein in botsing gekomen met een auto. De bestuurder van de auto kwam om het leven en een bijrijder raakte gewond. In de trein bleef iedereen ongedeerd, meldt de politie.

De aanrijding vond om 19.45 uur plaats aan de Roermondseweg. Hoe het ongeluk op de bewaakte spoorwegovergang heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is stilgelegd. Er worden bussen ingezet.