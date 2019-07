Bij een bedrijfsongeval aan de Molenraai in Sappemeer (Groningen) is een persoon omgekomen. Het slachtoffer zat bekneld in een machine van het bedrijf. Het ongeval vond plaats op het terrein van een betonbedrijf.

De politie laat weten dat het samen met de arbeidsinspectie onderzoek doet naar de toedracht.