In Zeeland is vrijdag tegen het einde van de middag een vrouw omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in de Westerscheldetunnel, in de richting van Terneuzen.

Rond 17.00 uur was er een ongeval met twee auto’s (kop-staart-botsing) in de westbuis van de tunnel. De identiteit van de vrouw is nog niet bekendgemaakt.

De tunnel is tijdelijk in beide richtingen afgesloten.