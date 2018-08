Bij een ernstige aanrijding in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen. Volgens de politie kwam een fietser met achterop een mede-passagier op de Marnixstraat in botsing met een nachtbus.

Een van de twee personen op de fiets is daarbij om het leven gekomen. De ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De buschauffeur bleef ongedeerd.