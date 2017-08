De dode baby die donderdag in Rotterdam werd gevonden, was een jongetje. Dat is zaterdag gebleken uit sectie op het lijkje door het Nederlands Forensisch Instituut, meldt de politie.

De zak met de stoffelijke resten van de baby lag al sinds vorige zaterdag in een plantenbak op de Antoine Platekade, zo is gebleken uit getuigenverklaringen.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak gaat voorlopig door.