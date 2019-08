Dode aanvaring Rotterdam is Belgische van 62

De opvarende die vrijdag om het leven kwam bij een aanvaring in Rotterdam is een 62-jarige vrouw uit België, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde op de Nieuwe Maas. Ter hoogte van het Antwerpse Hoofd kwamen een sloep en een snelle rubberboot met elkaar in aanvaring. Twaalf mensen vielen overboord en werden onder meer door watertaxi’s en andere boten uit het water gehaald.

De Zeehavenpolitie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ze spreekt daarvoor met getuigen en betrokkenen.

De twee schippers werden vrijdag aangehouden. Degene die de speedboot bestuurde, een 46-jarige man uit Altena, is meegenomen naar het bureau. Nadat hij een verklaring had afgegeven, kon hij in de nacht van vrijdag op zaterdag naar huis. De schipper van de sloep, een 59-jarige man uit de gemeente Zuidplas, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Naar verwachting gaat het onderzoek van de Zeehavenpolitie een aantal dagen duren.