Dode aangetroffen na woningbrand in Wedde

Na een brand in een woning in het Groningse Wedde heeft de politie zondagmiddag een dode gevonden. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of het gaat om de bewoner die wordt vermist, want het lichaam moet nog worden geïdentificeerd.

Bij de brand die in de nacht van zaterdag op zondag aan de Lageweg woedde, raakte een andere bewoner gewond. Volgens de brandweer is het slachtoffer afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is.

Het vuur dreigde over te slaan naar een naastgelegen huis, maar dat wist de brandweer te voorkomen. Dit huis liep wel rook- en waterschade op.

De woning waar de brand uitbrak, is zwaar beschadigd. Rond 06.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie gaat maandag verder met het onderzoek.