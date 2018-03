Documenten kermisexploitanten mogen openbaar

Documenten over de veiligheid van attractieparken en speeltoestellen kunnen openbaar gemaakt worden. RTL Nederland had deze informatie opgevraagd bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar drie kermisexploitanten probeerden het verstrekken te voorkomen in een spoedprocedure.

De rechtbank in Den Bosch wees die verzoeken echter af. De reden daarvoor is dat de documenten die de exploitanten noemen niet over henzelf gaan, maar over andere bedrijven. Hun belang bij die documenten is daarom onvoldoende eigen en persoonlijk, aldus de rechter. „Dat betekent dat de minister de documenten kan verstrekken”, aldus de rechtbank in een toelichting.

Naar verwachting worden de documenten maandagochtend openbaar gemaakt, laat een woordvoerster van de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten.

RTL Nieuws had de NVWA in 2016 gevraagd om de rapporten over 260 ondernemingen openbaar te maken. In de rapporten staat wat er mis was met attracties en speeltoestellen en welke sancties de NVWA heeft opgelegd. De nieuwsorganisatie meldt dat het binnenkort de rapporten krijgt van de 257 overige bedrijven, dus zonder de drie ondernemers die de zaak aanspanden. Over die drie moet de NVWA eerst moeten beslissen of hun bezwaren gegrond zijn.