Documentaire Cannabis met ‘journalistieke zorgvuldigheid’ gemaakt

De documentairereeks Cannabis van Robert Oey en Arjen Sinninghe Damsté is met „grote journalistieke zorgvuldigheid” gemaakt. Dat laat een woordvoerder van de KRO-NCRV maandag desgevraagd weten. Het OM zei eerder niet blij te zijn met de manier waarop een aantal officieren van justitie wordt neergezet in de serie.

Justitie vindt ook de toon van de voice-overteksten in de serie „tendentieus en suggestief”. De manier waarop de officieren van justitie zijn afgebeeld zou kwalijk en onbehoorlijk zijn. „Het staat het OM natuurlijk vrij om over het eindresultaat van de documentaire een oordeel te hebben, maar dat doet niets af aan de zorgvuldigheid waarmee de documentaire is gemaakt”, aldus omroep KRO-NCRV.

De documentairereeks van producent Oey en regisseur Sinninghe Damsté belicht de geschiedenis van het Nederlands softdrugsbeleid vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ze maakten een reconstructie van de totstandkoming en de verwording van het Nederlands gedoogbeleid.

Een rode draad in de serie vormt de zaak rond de oprichter en voormalig eigenaar van coffeeshopketen GrassCompany Johan van Laarhoven, die in 2014 in Thailand werd veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. Van Laarhoven zat 5,5 jaar onder erbarmelijke omstandigheden in een Thaise cel en mocht na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) begin dit jaar naar Nederland. Momenteel verblijft hij niet in detentie maar heeft hij een enkelband.