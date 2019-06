Dochter van Trump sluit ondernemerstop af

In aanwezigheid van Ivanka Trump komt woensdag een einde aan de ondernemerstop in Den Haag. Ivanka is adviseur van haar vader, de Amerikaanse president Donald Trump. Na de afsluiting van het congres in het World Forum is er een afscheidsreceptie op het strand van Scheveningen.

Aan de Global Entrepreneurship Summit doen ongeveer 2000 ondernemers, investeerders en politici mee. Zij praten met elkaar over economische mogelijkheden, voedsel, water, energie, gezondheid, connectiviteit, de toekomst van werk en de toegang tot kapitaal. Het congres kost 15 miljoen euro en dat wordt door Nederland betaald.