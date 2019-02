Docent thuis na „belediging” islam; kwestie niet uniek

Hans-Lukas Zuurman, ND

Een christelijke techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit inmiddels een maand thuis, omdat hij de profeet Mohammed zou hebben beledigd.

Dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf dinsdag over een incident eind januari in de klas van de betrokken instructeur. Hij reageerde daar op een uitspraak van een leerling die zou hebben gezegd dat haar moeder de instructeur ”haram”, ofwel vies vindt.

De medewerker, die anoniem wil blijven, vertelt in de krant: „In de pauze stonden ineens andere scholieren om mij heen en riepen op hoge toon dat ik de profeet beledigd zou hebben.” De leerlingen dienden een klacht in bij de schooldirectie, waarna de instructeur werd vrijgesteld van werk.

Niet geschorst

De krant citeert vervolgens een brief van de directeur aan de medewerker. Daarin meldt hij dat de zaak gaat over belediging van de profeet Mohammed: „U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van 8 jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van 8 als pedofiel wordt gezien.”

De betrokken docent ontkent daarover gesproken te hebben. „Ik ben zelf christen en weet hoe belangrijk het geloof is. Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam”, stelt hij.

Bij de vmbo-school, die zo’n 700 leerlingen telt, wil men desgevraagd niet op de kwestie ingaan en wordt verwezen naar de Dunamare Onderwijs Groep, waar het Hoofdvaart College onderdeel van is.

Woordvoerster Jesseke van Buuren zegt „omwille van de privacy” niet te kunnen ingaan op de kwestie. „Er is vorige maand onrust ontstaan tussen de medewerker en een aantal anderen”, bevestigt ze. „Daar zijn allerlei uitspraken gedaan en dat heeft ertoe geleid dat een time-out is ingesteld om te onderzoeken wat er nu precies gebeurd is. En wat het vervolg daarop moet zijn.”

De medewerker werd vrijgesteld van werk. Hij is daarmee niet geschorst, zoals media meldden, zegt Van Buuren. „Wij noemen het een time-out, dat is iets anders volgens de cao. Het verschil tussen schorsing en time-out is dat je met het laatste kijkt of je er met elkaar uit kan komen.”

Het college van bestuur van Dunamare Onderwijsgroep heeft inmiddels een gesprek gevoerd met zowel de medewerker als de schoolleiding, zegt de woordvoerster. „Het onderlinge vertrouwen van de medewerker en de schoolleiding is over en weer ernstig beschadigd.”

Mediation

De Noord-Hollandse koepel, die 24 middelbare scholen omvat, lanceerde daarom een voorstel voor inzet van onafhankelijke mediation. Dat proces loopt momenteel. „Wat ons betreft gaan we morgen meteen met elkaar aan de slag. Maar we zijn afhankelijk van de desbetreffende medewerker en zijn houding. Het gaat ons erom de rust op school te bewaken en hier goed uit te komen.”

Heeft de school correct opgetreden in de kwestie? Van Buuren: „Dat vind ik een gewetensvraag. Ik kan dat pas definitief beamen op het moment dat we er goed zijn uitgekomen met de medewerker. Dat kan ik nu niet zeggen. De tijd zal het leren.”

Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) heeft onderwijsminister Arie Slob inmiddels een reeks schriftelijke vragen gesteld waarin hij opheldering vraagt over de kwestie. „Op welke manier draagt u er zorg voor dat leraren voor de klas zich vrij kunnen uiten binnen de kaders van onderwijs, vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid?”, wil hij weten.

Juridische bijstand

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders toont zich met zijn collega’s in eveneens schriftelijke vragen verbolgen over de zaak en vraagt zowel Slob als minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) „alles in het werk te stellen om de docent direct weer veilig zijn werk te kunnen laten doen en de betrokken leerlingen gestraft te krijgen.”

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) verdient de medewerker juridische bijstand. „Als je iemand buitenspel zet, is het vaak heel moeilijk om terug te komen.”

Schorsing om identitaire redenen niet uniek

Een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond verklaarde maandag dat de bond nog niet eerder had meegemaakt dat een leraar op non-actief is gesteld wegens een geloofskwestie. Het gebeurde echter vaker dat een docent een time-out, schorsing of ontslag kreeg om identitaire redenen.

Het incident in Hoofddorp is ook niet het eerste waarbij de islam in het geding is. Een docent maatschappijleer van het rooms-katholieke Fioretti-

college in Lisse werd in 2012 geschorst –terwijl zijn contract vervolgens niet werd verlengd– omdat hij in een tweet schreef dat de islam geen geloof is, maar een barbaarse achterlijkheid.

Scholen stellen soms een leraar op non-actief of gaan over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als een principieel geschil is ontstaan. Zo bereikte het Driestar College in Gouda afgelopen najaar overeenstemming met een docent over beëindiging van zijn werkzaamheden op de scholengemeenschap. De man was op non-actief gesteld omdat hij een theatervoorstelling maakte over zijn verleden als gokverslaafde. Het Wartburg College in Rotterdam en Dordrecht nam in 2015 afscheid van drie docenten omdat zij zich hadden laten overdopen.

Toenmalig minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) verklaarde eind 2014 dat scholen een leraar die van kerk verandert en niet langer de grondslag van de school onderschrijft, mag ontslaan. Hij antwoordde dit op vragen van de PvdA over het ontslag van een leraar op het gereformeerde Greijdanus College in Zwolle die van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt was overgestapt naar een evangelische gemeente.