Docent Leiden manipuleerde onderzoeksgegevens

Een voormalige universitair docent van de Universiteit Leiden heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden door bloed te laten afnemen bij proefpersonen zonder de hiervoor vereiste toestemming, maakte de universiteit vrijdag bekend.

Ook diende de docent subsidieaanvragen in met gemanipuleerde onderzoeksgegevens. Daarnaast heeft de medewerker auteurs opgenomen in een onderzoek die helemaal geen bijdrage hebben geleverd. „Vastgesteld is dat de betrokken onderzoeker in het wetenschappelijk werk ook herhaaldelijk onderzoeksresultaten selectief heeft weggelaten (datamanipulatie) en dit niet heeft gemeld of beargumenteerd”, aldus de Universiteit Leiden.

De onderwijsinstelling gaat twee gepubliceerde wetenschappelijke artikelen van de betreffende onderzoeker intrekken. Ook stelt de universiteit een commissie samen om te kijken of de medewerker met nog meer onderzoeken heeft gesjoemeld.

De klachten over het ‘wetenschappelijk wangedrag’ kwamen van de wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie en van drie naaste collega’s van de voormalig medewerker.

Vooralsnog is het niet bekend om welke voormalige docent en welke onderzoeken het gaat. Bij de universiteit was vrijdagochtend niemand bereikbaar voor inhoudelijk commentaar.