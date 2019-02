Docent geschorst na „belediging profeet”

De directie van het Hoofdvaart College in Hoofddorp heeft een techniekinstructeur geschorst wegens de vermeende belediging van de profeet Mohammed. Dat meldde De Telegraaf dinsdag.

Leerlingen van de vmbo-school klaagden eind januari over een incident in de klas. De techniekinstructeur zit sindsdien thuis en ontkent de beschuldiging: „Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam.” De leerkracht heeft een klacht ingediend bij de Commissie van Onderwijsgeschillen.

De Algemene Onderwijsbond AOb heeft nog niet eerder meegemaakt dat een leraar op non-actief is gesteld wegens een geloofskwestie, aldus een woordvoerster van de bond in De Telegraaf.