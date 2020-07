DNB gaat eigen slavernijverleden onderzoeken

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de eigen betrokkenheid bij het Nederlandse slavernijverleden onderzoeken. Dat heeft de centrale bank bevestigd na berichtgeving door Vrij Nederland. De Bank of England kwam vorige maand al naar buiten met excuses vanwege betrokkenheid bij de slavernij. Of DNB daar ook toe overgaat, is nog niet duidelijk.

„We zijn ons bewust van de huidige discussie over het Nederlandse slavernijverleden en daarom is mede naar aanleiding van het onderzoek bij de Bank of England besloten tot een historisch onderzoek naar de relatie tussen DNB en slavernij”, heeft de Nederlandse toezichthouder laten weten. DNB gaat een onafhankelijke partij vragen om het historische onderzoek uit te voeren. „Daarbij zal worden gekeken naar de rol van DNB als instelling in de beginjaren van haar bestaan en naar toenmalige presidenten en directieleden.”

Uit onderzoek van Vrij Nederland kwam naar voren dat de handelshuizen van twee oud-presidenten van DNB betrokken waren bij de handel in slavernij. Daarnaast waren verscheidene directeuren betrokken bij de compensatieregeling van de Nederlandse overheid, tijdens de afschaffing van de slavernij in 1863.