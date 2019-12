Dna-vondst in moordzaak Steenwijk

In het onderzoek naar de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010 is nieuw DNA-materiaal aangetroffen van de verdachte in deze zaak. Dat meldde het Openbaar Ministerie dinsdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle.

Het 34-jarige slachtoffer verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn lichaamsdelen werden verspreid teruggevonden. In juni dat jaar werden zijn benen en zijn armen zonder handen in een stoelhoes in het buitengebied van Steenwijk aangetroffen. Nu blijkt dat in deze stoelhoes ook een haar zit van de 42-jarige verdachte Matthijs M. uit Meppel, zei de officier van justitie.

Drie jaar na zijn verdwijning werd de romp van Erol buiten Wanneperveen gevonden. Vanwege die verspreide vondsten wordt de zaak wel de ‘puzzelmoord’ genoemd. M. werd afgelopen zomer in deze coldcasezaak aangehouden nadat hij eerder ook al verdachte was geweest.