„DNA-onderzoek watersnood kan nog steeds”

Mensen die willen weten of een anoniem begraven slachtoffer van de Watersnoodramp in 1953 een familielid is, kunnen nog steeds DNA afstaan. Het onderzoek, dat in 2013 begon, is erop gericht naamloze slachtoffers te identificeren en het loopt nog altijd, zegt woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid.

Donderdag was het 65 jaar geleden dat door een combinatie van springtij en storm de dijken doorbraken waardoor Zeeland, delen van Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant onder water kwamen te staan. De ramp eiste 1836 mensenlevens. Van hen zijn 106 nooit geïdentificeerd; zij zijn begraven in een naamloos graf.

„We hebben het liefst DNA van ouderen, omdat zij qua leeftijd dichter bij de slachtoffers staan en de kans op een match groter is”, zegt Kraszewski. Hij roept vooral mensen op die eerder om verschillende redenen geen DNA wilden afstaan.

Een oproep van een maand geleden leverde vijf aanmeldingen op, die echter geen match gaven. Sinds het begin van het onderzoek is drie keer een identiteit vastgesteld.