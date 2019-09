DNA-match doorbreekt impasse in twee coldcasezaken; nog 1771 andere

DNA-matches leiden in twee coldcasezaken tot een gerechtelijk proces. De rechtbank in Maastricht heeft maandag de 58-jarige Ton R. veroordeeld tot drie jaar cel en de rechtbank in Den Haag heeft maandag een voorbereidende zitting gehouden tegen de 49-jarige Mustafa A.

De Maastrichtse rechtbank acht bewezen dat Ton R. uit Maasbree in 2002 in Lottum een destijds 18-jarige vrouw heeft verkracht. Het openbaar ministerie had twee weken geleden vier jaar celstraf tegen de man geëist.

Begin dit jaar moest R. DNA afstaan na een veroordeling voor vernieling. Dat bleek te matchen met DNA-sporen die in 2002 werden gevonden op de plaats delict.

Op 17 september 2002 bood de verdachte de vrouw in Horst een lift naar huis aan, omdat haar auto niet verder kon rijden door een ongeval. Zij ging op het aanbod in. Na de verkrachting in een bos verderop wist de vrouw uit de rijdende auto te ontsnappen.

Mustafa A. uit Maassluis is verdachte in de moordzaak op de 31-jarige Poolse Gallis in 2003.

Gewurgd

Tijdens de voorbereidende zitting bleek dat celmateriaal van A. na een veroordeling in 2016 in de DNA-databank zat; dit kwam overeen met DNA dat gevonden was onder de nagels van de linkerhand van het slachtoffer.

Gallis was tijdens het toppen van wietplanten in een woning in Naaldwijk met een zwaar voorwerp geslagen en gewurgd. De aanklaagster denkt dat de vrouw is gedood door iemand die geld en hennep wilde stelen. Er was ruim 12.000 euro gestolen.

De verdachte ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft. Zijn advocaten wezen erop dat er geen ondersteunend bewijs is. Zij vinden dat de politie te weinig onderzoek deed naar vier andere mogelijke verdachten. Ze vroegen A. vrij te laten uit voorarrest maar de rechtbank wees dat af.

Gevangenisstraf

Sinds 2013 werkt de politie structureel aan cold cases; onopgeloste zware delicten waarop een gevangenisstraf van minimaal 12 jaar staat.

In januari dit jaar maakte de politie bekend nog 1774 coldcasezaken te hebben; op dat moment werkten tien speciale coldcasteams aan 143 zaken. De afgelopen twintig jaar zijn ruim vijftig zaken opgelost.

Recent leidde DNA-onderzoek tot het proces tegen Jos Brech, verdachte van de moord op Nicky Verstappen.

Criminoloog Van der Kemp stelde in augustus 2018 bij EenVandaag dat DNA bij de behandeling van coldcasezaken wel kan helpen, maar dat dit zeker niet alle zaken kan oplossen.