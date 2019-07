DNA linkt verdachte verkrachting aan meer zaken

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 29-jarige man, die in juni is aangehouden in verband met een gewelddadige verkrachting in Hoorn, na DNA-onderzoek ook van twee aanrandingen. Dat meldde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De man zou de drie misdrijven hebben gepleegd toen hij voorwaardelijk vrij was en niet meer onder toezicht stond na een eerdere veroordeling, eveneens voor een zedenmisdrijf. De twee aanrandingen werden gepleegd in maart en april, eveneens in Hoorn.

In maart werd een fietsende vrouw ’s nachts betast door een man die plotseling naast haar kwam fietsen. De vrouw kwam ten val, waarna de man haar weer probeerde te betasten. Toen er een auto passeerde, fietste de man weg. Hij achtervolgde de wegfietsende vrouw nog, maar wist haar niet meer in te halen.

In april versperde een man een eveneens fietsende vrouw de weg, rond middernacht. Hij vroeg om geld en mishandelde en betastte de vrouw. Toen de vrouw zich verweerde, rende de man weg. De vrouw raakte lichtgewond.

Onderzoek naar DNA-materiaal op de kleding van beide slachtoffers leidde tot een match met DNA van de verdachte van de verkrachting op 1 juni. Woensdag bepaalde de raadkamer van de rechtbank dat de man voorlopig blijft vastzitten.