DNA-afnames onderzoek Nicky Verstappen rond

In de loop van maandag wordt bekend hoeveel mannen mee hebben gedaan aan het grote DNA-verwantschapsonderzoek naar de dood van Nicky Verstappen, zei een woordvoerder van de politie. Dat onderzoek duurde drie weken en werd zondag afgesloten.

Die opkomst lijkt tegen te vallen. Tot en met 15 maart lieten 13.460 mannen wangslijm afnemen. De politie had in totaal 21.500 mannen opgeroepen mee te doen aan het DNA-onderzoek, dat plaats had van zaterdag 24 februari tot en met afgelopen zondag. Daarvoor waren 17.500 mannen opgeroepen in Brunssum, Heerlen en Landgraaf en omgeving en in Heibloem, het Limburgse dorp waar Nicky woonde. Nog eens 4000 mannen kregen een oproep, die in 1998 in de buurt van de Brunssummerheide woonden, maar sindsdien verhuisd zijn.

De elfjarige Nicky werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide, waar hij meedeed aan een zomerkamp. Een dader is nooit gevonden.