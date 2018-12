Dividendbelasting dit jaar populair op rd.nl

Nieuws over kerken en dominees wordt altijd goed gelezen op rd.nl. Zo ook dit jaar. Maar de meest gelezen berichten geven een verrassend beeld.

Verreweg het vaakst aangeklikt in 2018 is een artikel waarin wordt uitgelegd wat dividendbelasting is. De zoekterm dividendbelasting scoorde ook bij Google hoog. Blijkbaar wilden veel Nederlanders weten waar de Tweede Kamer toch zo vaak over debatteerde. Wie bij Google “wat is dividendbelasting” intikt, komt meteen bij het artikel op de site van het RD terecht. In totaal werd het artikel 115.000 keer gelezen.

Dividendbelasting: wat is dat nu eigenlijk?

Onvervalst fakenews deed het ook goed. Het nieuws, overgenomen van de Telegraaf, dat Amalia in China naar school zou gaan, bemachtigde een tweede plaats. Koning Willem-Alexander kon er wel om lachen en ontkende dat dit zo zou zijn.

„Prinses Amalia wil naar school in China”

Onze columnist Hormann maakte heel wat los door te schrijven over e-bikes. Voor sommige mensen vindt hij het wel een uitkomst, maar voor anderen „een slappe hap”.

De e-bike: enerzijds een uitkomst, anderzijds slappe hap

Ons bereik op YouTube is dit jaar hard gegroeid. Ruim 19.000 mensen volgen ons kanaal. De meest bekeken video gaat over het gezin Hulsman dat rondkomt van 12,50 euro per persoon per week. De video werd 151.000 keer bekeken.

Hulsman

Op Facebook riep een bericht over een goede, leesbare Bijbelvertaling veel reacties op. Het bericht bereikte 27.000 mensen.

Een ingestuurde foto van een dubbele regenboog in de Alblasserwaard deed het op Instagram erg goed.