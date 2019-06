Diverse tips vermiste Schaap bij pop-upbureau

Een speciaal pop-upbureau van de politie op de Melkweg in Katwijk heeft diverse nieuwe tips opgeleverd over de vermissing van Anja Schaap.

Volgens de politie zijn zo’n veertig mensen langsgekomen. „We merken dat de vermissing in Katwijk enorm leeft”, aldus een woordvoerder. „Alle nieuwe informatie sturen we door naar de recherche en die bekijkt of er bruikbare informatie tussen zit. Dat geldt ook voor tips die we krijgen via social media.”

De 33-jarige Schaap verliet in de nacht van dinsdag op woensdag om ongeveer 01.00 uur café In den Blauwen Bock aan de Badstraat en daarna verdween ze van de radar. Vrijdag werd op een weg tussen het café en haar huis haar tas met al haar bezittingen, waaronder haar telefoon, in een sloot gevonden. Zoekacties, onder meer door duikers van de brandweer, leverden tot nu toe niets op.