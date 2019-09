De politie heeft „diverse tips” gekregen over de man die wordt gezocht na de moord op advocaat Derk Wiersum. De recherche onderzoekt die tips, maar de verdachte is nog niet aangetroffen, staat in een melding op Burgernet.

De politie zoekt naar een slanke 16- tot 20-jarige man, van ongeveer 1,75 meter. Hij was zwart gekleed, met een hoodie. De schutter vluchtte te voet van de Imstenrade, waar Wiersum werd doodgeschoten, naar de Van Boshuizenstraat.