Diverse maatregelen wegens hoogwater

Op verschillende plekken in Nederland zijn maatregelen genomen wegens de hoge waterstanden in Nederlandse rivieren. Zo werd in Nijmegen de Waalkade ‘obstakelvrij’ gemaakt omdat deze zal overstromen en zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten.

Het sluiten van de stadspoort in vestingstad Woudrichem gebeurt door balken in sleuven te schuiven, waarbij tussen de balken zand wordt gestort. Dit maakt de poort waterdicht. Het is voor het eerst in zes jaar dat de zogenoemde kistdam wordt opgebouwd, zo vertelde Waterschap Rivierenland zaterdag aan Omroep Brabant.

Ook in Nijmegen zijn zogeheten coupures gesloten om de stad te beschermen tegen het hoge water. Omdat voorzien wordt dat de Waalkade gaat overstromen, wordt deze vanaf zondagavond 18.00 uur afgesloten voor verkeer, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. Obstakels zoals walstroomkasten en prullenbakken worden verwijderd, verlichtingsmasten worden afgeschakeld.

De maatregelen zijn nodig omdat het ‘hoogwaterseizoen’ is, zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland. „Het komt wel vaker voor rond deze tijd dat de waterstanden hoog zijn, door een combinatie van smeltwater en veel regen.” Bij bepaalde waterstanden wordt actie ondernomen en coupures gesloten. „Het kan zijn dat we de komende dagen nog wat afsluitingen verrichten.”

Ook voert het Waterschap Rivierenland extra dijkinspecties uit, met name in het oosten van haar ‘beheergebied’. „Bij Arnhem en Nijmegen en richting Tiel. We constateren dat de dijken het prima houden en hebben geen rare dingen gezien. Hier en daar is wat drijfvuil, maar niet zodanig dat die dijken kan beschadigen. We hebben alles prima onder controle.”

Volgens Rijkswaterstaat bereiken de Maas, Rijn en Waal op maandag en dinsdag de hoogste standen, namelijk 14,55 meter op maandag en 14,80 meter op dinsdag. Normaal is 12 meter NAP gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.