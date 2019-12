Dit was in 2019 populair op rd.nl

Een schietpartij in een tram in Utrecht, aanslagen, hitterecords, Baudet, de Brexit. Enkele onderwerpen die het nieuws in 2019 bepaalden. Maar op welk nieuws klikten de bezoekers van rd.nl?

Het trieste nieuws dat een kotter met twee opvarenden werd vermist is het meest aangeklikt.

Artikelen over FVD-leider Baudet worden altijd goed gelezen. Een commentaar en een analyse staan op plaats twee en drie.

Het liveblog over de Statenverkiezingen staat op plaats vier. Een interview over de warmtepomp sluit de top 5.

Er is ook een overzicht te maken van de artikelen die gemiddeld het langst zijn gelezen. Met 2,30 minuten spant een verzameling van ingestuurde taalblunders en anekdotes de kroon.

Een artikel waarin staat waarom sommige matige eters dik zijn en diëten niet werken werd ook lang gelezen. Een interview met Jan Baan sluit de top-3 van artikelen die bezoekers het langst geopend hadden.

Op sociale media is het RD dit jaar vooral gegroeid op YouTube (met 22%) en Instagram (met 33%).

Een demonstratie van Koerden in Den Haag werd op YouTube 365.000 keer bekeken en er kwamen 4700 reacties op binnen. Ook een video over Stichting Ambulance Wens en het boerenprotest op 1 oktober werden veel bekeken.



Op Instagram deed de Mars voor het Leven het goed. Ook een bruidspaar dat op de trouwdag stemde voor het Europees Parlement en oma Blankenstijn die Bij ons in de Biblebelt bezocht bereikten veel mensen.



Op Facebook was de brunch op de Dam van Boer & Burger populair. Het bericht bereikte 73.000 mensen.