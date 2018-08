„Dit was heftig. We konden amper lopen”

„Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was vrij heftig. We konden amper lopen.” Dat vertelt de 22-jarige Amsterdammer Joep van de Crommert, die samen met een vriend op het Indonesische eiland Lombok zit.

Het eiland werd zondag getroffen door een aardbeving, die volgens Van de Crommert op de plek waar hij zit nog een kracht van 6.8 had. Van de Crommert zit aan de westkant van het eiland, ter hoogte van de Senggigi. „Ik kwam net uit de douche en stond in de slaapkamer. Een man was aan het werk op het dak toen de boel begon te trillen. Ik keek of dat van hem kwam en keek daarna mijn vriend aan. We beseften: het is een aardbeving en zijn naar buiten gerend.”

Ongeveer een uur na de aardbeving is hij wel weer rustig. „Maar het eerste halfuur was iedereen in paniek.” In zijn hotel zijn volgens de Nederlander ongeveer 25 mensen. „Het heeft zo’n twintig seconden geduurd”, schat hij. „Toen we met zijn allen bij elkaar waren, hebben we gekeken of iedereen veilig was. Dat was gelukkig het geval.”

De stroom ter plaatse viel uit, zegt de Amsterdammer. „Dat loopt nu op een noodaggregaat. Maar het meest schokkende hier was dat er zulke hoge golven uit het zwembad kwamen.”

Iedereen is inmiddels naar een veilige plek gebracht, zegt Van de Crommert. „Niet in de buurt van gebouwen.”

De Amsterdammer zit op een paar honderd meter van de kust. Er is een tsunamiwaarschuwing afgegeven, maar de Nederlander denkt niet dat hij gevaar loopt. Het epicentrum van de beving lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok, Van de Crommert zit aan de westkant van het eiland. „We hoorden net van lokale mensen dat ze geen tsunami verwachten, maar als die er wel komt, dan zijn wij als een van de eersten aan de beurt.” Hij gaat nog wel even overleggen of het toch niet verstandig is wat meer landinwaarts te gaan. „Er zijn hier genoeg busjes, dus dat zou moeten lukken.”

De Nederlander zou maandag naar Bali vertrekken. „We vliegen morgen van Lombok naar Bali, als de vlucht gewoon gaat, en de dag erna naar Nederland. We hopen maar dat het vliegveld niet te erg is getroffen, zodat we gewoon weer naar Nederland kunnen gaan.”