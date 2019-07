„Eervol” en „respectvol”. Zo omschrijft de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk de ontmoeting die hij volgende week zal hebben met president Donald Trump in Washington. Dan overhandigt Kreuk aan „the commander in chief van de Amerikanen” een zeer bijzondere vlag.

Het gaat om de vlag die als eerste aan land kwam in Normandië tijdens D-Day in 1944. Toen Kreuk de vlag aankocht in 2014 was het zijn droom om hem aan de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, de president, te overhandigen.

Komende donderdag is het eindelijk zover, als Kreuk meereist met de delegatie van premier Mark Rutte voor zijn bezoek aan Trump. „De vlag is een symbool van de vrijheid. Ik beschouw de overhandiging van de vlag als een schenking aan het Amerikaanse volk, een symbolische gift voor de bevrijding van Nederland.” Kreuk verloor familieleden tijdens het bombardement in Rotterdam.

Aanvankelijk wilde de Rotterdammer het dundoek aan Trump eind augustus overhandigen, bij de herdenking in Terneuzen van de Slag op de Schelde in 1944, 75 jaar geleden. Maar omdat Trump niet in de gelegenheid is om die bijeenkomst bij te wonen, heeft Kreuk besloten in te gaan op de uitnodiging van het Witte Huis die hij twee weken geleden ontving.

De bijzondere vlag wapperde destijds op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, een van de landingsstranden. Kreuk kocht hem op een veiling in Dallas voor een kleine half miljoen euro. Hij wist altijd al dat het bezit tijdelijk zou zijn, omdat hij vast besloten was de vlag terug te geven aan de Amerikanen. Om geld is het hem niet te doen. „Iemand heeft me er 7 miljoen euro voor geboden, maar dit symbool is veel meer waard dan geld.”

De schenking vindt volgens de kunstverzamelaar plaats in The East Room van de ambtswoning van de president „voor het oog van de wereldpers”. Het object wordt tentoongesteld in het Smithsonian Nationaal Historisch Museum in Washington DC.