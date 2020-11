Dit jaar waarschijnlijk warmste ooit

Het kalenderjaar is nog niet voorbij, maar het lijkt het nu al op dat dit jaar weleens de warmste ooit gemeten kan worden, meldt WeerOnline.

Vrijwel zeker is een tweede plek in de ranglijst van warmste jaren. Zelfs de kans op een eerste plaats is aanwezig. Het huidige record in De Bilt staat op 11,7 graden en stamt uit 2014. De zonuren zijn dit jaar ook hoog in Nederland. Naar verwachting komt het totaal aantal zonuren uit op ruim 2000.

Op dit moment is de gemiddelde temperatuur in De Bilt van 1 januari tot en met 20 november 12,5 graden. Omdat we de koudste twee maanden van het jaar nog tegemoet gaan, zal deze waarde nog dalen. Naar alle waarschijnlijkheid komt de gemiddelde jaartemperatuur op het hoofdstation tussen 11,5 en 11,8 graden uit. Bij 11,5 graden wordt uitgegaan van het scenario waarbij december normaal verloopt. De verwachting is echter dat december twee graden warmer wordt dan gebruikelijk, dat zal resulteren in 11,8 graden. In het laatste geval wordt gesproken van een record; 2020 het warmste jaar ooit gemeten.

Afwijking van de maximumtemperatuur in De Bilt ten opzichte van normaal. Er waren veel meer dagen warmer dan gebruikelijk dan kouder. beeld WeerOnline.nl

Zonnige lente

De dag met de grootste afwijking dit jaar was 8 april. Met 24,5 graden was het die dag 12,4 graden warmer dan gebruikelijk voor begin april. De koudste dag ten opzichte van het gemiddelde was 13 mei. In De Bilt werd het toen 12 graden: 5,2 graden kouder dan normaal.

Het overschot aan te zachte dagen valt op. De afwijking in vergelijking met het gemiddelde op te zachte dagen was veel groter dan op te koude dagen. Het gemiddelde is gebaseerd op de periode 1981-2010. Dat het kwik vaker bovengemiddeld is komt door de opwarming van het klimaat. Vanwege de opwarming is de zomer in Nederlands sinds medio vorige eeuw maarliefst 1,3 graden opgewarmd. De zonnigste lente ooit, heeft met 805 uur zon ervoor gezorgd dat 2020 zo zonnig uit de verf gekomen is.

Gemiddelde temperatuur per maand in De Bilt. De waarden van november en december zijn de verwachte waarden. beeld WeerOnline.nl

Zachte winter

Aan het weer is haast niet te merken dat het winter is. Waar vroeger vrijwel jaarlijks nog op natuurijs werd geschaatst, is dat al lang niet meer vanzelfsprekend in Nederland. Tot nu toe heeft het dit jaar nauwelijks gevroren dan hooguit lichte nachtvorst.