Dit jaar jarig Nijntje op kinderpostzegels

Op de kinderpostzegels van dit jaar staat Nijntje, die 65 jaar is geworden. De jaarlijkse actie zet zich dit keer in voor 90.000 kinderen in ons land die in een benarde thuissituatie leven, laat de Stichting Kinderpostzegels weten. Met Nijntje, die in 1955 voor het eerst werd getekend door Dick Bruna, wil de stichting een warm en prettig gevoel van veiligheid aan kinderen geven.

Door de coronacrisis is de situatie voor deze groep kinderen, die nu noodgedwongen meer thuis zijn, nog schrijnender geworden. Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie, gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders, aldus Stichting Kinderpostzegels.

Basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht gaan op 23 september voor de 72e keer langs de deuren om de postzegels en andere producten te verkopen. De actie wordt in overleg met leerkrachten, ouders en kinderen binnen de RIVM-richtlijnen ontworpen.