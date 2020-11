Dit jaar geen papieren spoorboekje

Het papieren spoorboekje dat Rover en Treinreiziger.nl ieder jaar op de markt brengen, verschijnt dit jaar niet wegens de coronacrisis. Ze hopen het boekje in 2021 wel weer te kunnen uitbrengen.

De reizigersorganisatie en de website brengen het boekje al sinds 2013 naar de boekhandel, nadat de NS hier in 2010 mee was gestopt. Door de coronacrisis is het aantal treinreizigers dit jaar echter fors afgenomen. Ook is de reguliere dienstregeling volgend jaar vrijwel gelijk aan het huidige spoorboekje. „Door de huidige omstandigheden is er geen sluitende business-case voor het spoorboekje mogelijk”, melden de partijen.

De afgelopen jaren zijn er in totaal meer dan 50.000 spoorboekjes over de toonbank gegaan. Een deel van de gebruikers heeft beperkt toegang tot internet, anderen vinden het boekje prettig vanwege het handige overzicht. Ook is het boekje in trek bij verzamelaars.