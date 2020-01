Dit jaar geen Biesheuvelprijs

De jaarlijkse J.M.A. Biesheuvelprijs voor verhalen wordt dit keer niet toegekend. De jury heeft geen keuze kunnen maken uit het lage aantal ingezonden bundels.

Sinds 2015 worden het korte verhaal en de schrijver Maarten Biesheuvel geëerd met de prijs voor de beste in het Nederlandse taalgebied verschenen verhalenbundel van het afgelopen jaar. „Het aantal verhalenbundels was in 2019 uitzonderlijk laag. De afgelopen jaren schommelde het aantal inzendingen rond de dertig, maar dit jaar werden er dertien boeken ingestuurd, waarvan een deel bovendien niet aan de reglementen van de prijs voldeed”, aldus de organisatie.

De prijs was altijd een bedrag dat door inzameling bijeen was gebracht. „Inmiddels was er ruim 2500 euro opgehaald, die zal worden teruggegeven aan de donateurs”, beloven de initiatiefnemers.

„Wij betreuren de gang van zaken zeer, voor de donateurs, voor Maarten Biesheuvel, voor de schrijvers, voor de jury en voor de vele anderen die de prijs al jaren belangeloos ondersteunen. Wij hopen zeer dat de scherpe afname in het aantal gepubliceerde verhalenbundels een incident zal blijken te zijn en wij zijn vast van plan om in 2021 weer een J.M.A. Biesheuvelprijs uit te reiken.”