Dit jaar al 1500 kilo liefdesslotjes verwijderd

Liefdesslotjes aan bruggen mogen dan een romantisch gebaar zijn van geliefden, de gemeente Amsterdam ziet ze liever niet en blijft ze wegknippen. In het centrum is dit jaar al 1500 kilo aan liefdesslotjes verwijderd, zegt een woordvoerster van het stadsdeel.

Vooral de Staalbrug in hartje Amsterdam heeft het zwaar te verduren. „De slotjes zijn vooral schadelijk als het er veel bij elkaar zijn. Ze kunnen dan, vanwege het gewicht, de brug uit balans brengen”, legt de woordvoerster uit. „Daarnaast bemoeilijkt dit het onderhoud van de brug, zoals het verven.”

Het gemeentebestuur denkt nog na over een oplossing. Het dagelijks wegknippen van de sloten van de bruggen kost 50.000 euro per jaar. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad stelt voor speciale palen in de stad te plaatsen waar geliefden hun sloten aan kunnen bevestigen. De gemeente noemt dit niet wenselijk. Amsterdam overweegt borden bij de bruggen te plaatsen met ontmoedigende boodschappen.