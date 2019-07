‘Dit is een veroordelende vinger naar Wiebes’

De uitspraak waarin de Raad van State (RvS) het gasbesluit van het kabinet heeft vernietigd, is „een sterk wijzende en veroordelende vinger naar minister Wiebes”, aldus een woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging in een reactie. „Hiermee wordt gezegd: doe veel beter je best en word concreter met plannen om de gaswinning naar nul te krijgen”, aldus de zegsman.

De belangenclub, een van de partijen in de bezwaarprocedure waarin de RvS uitspraak deed, zegt dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken nu „echt aan de bak moet. Er moet een duidelijk tijdpad komen over wanneer we echt stoppen met gaswinning. Er is een verschil over dingen met de mond belijden of daadwerkelijk doen. Er moet gewoon zekerheid komen voor de Groningers dat er een eind komt aan de gaswinning.”

Volgens de Groninger Bodem Beweging kijkt de RvS ook anders naar het begrip veiligheid als het gaat om de gaswinning. „Voor Wiebes is dat als je levend uit je huis komt na een aardbeving. Maar de Raad van State vindt dat mensen veilig moeten zijn ten opzichte van een overheid waaraan je overgeleverd bent.”

„Wij vragen ons af hoelang de overheid Groningers nog in de steek denkt te kunnen laten”, stelt Milieudefensie in reactie op het besluit van de RvS. „Het is elk jaar hetzelfde liedje. Wiebes doet zijn huiswerk niet, vindt de Raad van State. Hij moet voor dit najaar concreet maken hoe hij de gaswinning naar nul brengt en in welk jaar.”