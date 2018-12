„Dit akkoord gaat het klimaat niet redden”

Dit akkoord gaat het klimaat helaas niet redden. Dat stellen Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging en FNV in een gezamenlijke reactie op het vrijdag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord.

De organisaties maakten donderdag al duidelijk dat ze niet achter de plannen konden staan. Een dag later constateren ze dat er ook na overleg donderdagavond „helaas niets wezenlijks is veranderd”. De gemaakte afspraken vinden zij veel te vrijblijvend terwijl ook de lasten en lusten oneerlijk worden verdeeld, bijvoorbeeld omdat de grootste vervuilers, zoals de industrie, niet opdraaien voor de kosten.

Toch zien ook deze groepen enkele lichtpuntjes in de plannen. Bijvoorbeeld de maatregelen om 1,5 miljoen huizen van het gas te halen, de inzet op elektrisch rijden en de toename van groene stroom. Maar de optelsom vinden ze onvoldoende. Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: „Een slecht akkoord is erg, maar een slecht akkoord dat behandeld wordt als een goed en groen akkoord is nog veel erger. De gevaarlijke opwarming van de aarde gaat verder en onze planeet heeft niks aan een halfbakken klimaatakkoord.”