„Discussie kroondomein hoort in Tweede Kamer”

Koning Willem-Alexander wilde woensdag na afloop van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet ingaan op de discussie in de Tweede Kamer over de openstelling van kroondomein Het Loo. „Die discussie hoort bij de Kamer”, aldus de koning kort.

Een Kamermeerderheid wil dat het landgoed het hele jaar opengaat voor het publiek. Dat zou in de praktijk een einde maken aan de mogelijkheid om op het kroondomein te jagen. Het Loo is in het najaar tijdens het jachtseizoen nu nog drie maanden gesloten voor publiek.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit liet de Kamer eerder, mede namens minister-president Mark Rutte, weten geen uitvoering te kunnen geven aan de betreffende motie omdat de koning beheerder is van het kroondomein en hij alleen over opening of sluiting gaat. „Hij mag dit naar eigen inzicht doen.”

Willem-Alexander werd gevraagd of hij bereid was om als beheerder zelf uitvoering te geven aan de motie.