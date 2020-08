Discriminatie-incident proces Marengo voorlopig bezworen

Het discriminatie-incident rond advocaat Yassine Bouchikhi, raadsman van een verdachte in het liquidatieproces Marengo, is voorlopig bezworen. De rechtbank trekt zich niet terug uit de zaak tegen Bouchikhi’s cliënt, Zaki R.. De advocaat had de rechtbank om terugtrekking verzocht. De rechtbank zei donderdag niet te twijfelen aan de eigen onpartijdigheid en wil de zaak gewoon blijven doen.

Bouchikhi ziet af van wraking. Met die procedure had hij de rechtbank mogelijk kunnen dwingen op te stappen. De advocaat denkt dat het voor de rechtbank „erger” is als zij blijft zitten. „Ik laat het voorlopig hierbij”, aldus Bouchikhi.

De raadsman beschuldigde de rechtbank van discriminatie, omdat hij als enige advocaat een reprimande kreeg voor mogelijk ongeoorloofd contact met een verdachte - zijn voormalig clliënt in een andere zaak en tevens een broer van zijn huidige cliënt - in de rechtszaal. De verdachten hebben een contactverbod, zij mogen niet communiceren met medeverdachten, ook niet via advocaten. Bouchikhi zei woensdag dat hij er door de rechtbank uit werd gepikt omdat hij van Marokkaanse komaf is. Het gros van de zeventien verdachten in het Marengoproces is eveneens Marokkaan van origine.

De rechtbank wees de suggestie van discriminatie van de hand. Donderdag zei de voorzitter dat hij begrijpt dat Bouchikhi „het heel ingewikkeld vindt wat er is gebeurd”.

Marengo draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi. Donderdag is de derde dag van een ronde tussentijdse zittingen. De zitting kwam dinsdag direct onder grote spanning te staan, omdat het Openbaar Ministerie een aantal advocaten, onder wie Bouchikhi, beschuldigt van het lekken van geheime informatie. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd.