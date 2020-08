Discotheken en nachtclubs mogen nog niet open

Voor discotheken en nachtclubs komt vooralsnog geen versoepeling van de coronamaatregelen. Het kabinet had eerder 1 september aangegeven voor een mogelijke heropening van de deuren, maar in verband met het voortdurende besmettingsrisico gaat dat niet door. Dat heeft de belangenvereniging Nachtbelang gezegd na een gesprek op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

„We balen gigantisch dat we nog niet open mogen”, aldus Jeroen van Broekhoven van Nachtbelang. „Het mag helaas nog niet omdat het er over twee weken weer anders uit kan zien met het aantal besmettingen. Ondanks de teleurstelling zijn we wel heel blij dat we een goed gesprek hebben gehad en een plek aan tafel hebben gekregen. We gaan nu samen met de evenementenbranche bekijken hoe we onder de huidige omstandigheden wel open zouden kunnen. Ook gaan we met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over een beter steunpakket.”

Nachtbelang stuurde eerder deze maand al namens 100 clubs, 4500 bedrijven en ongeveer 75.000 medewerkers die in de nachtelijke uren opereren een noodkreet naar premier Mark Rutte over het gebrek aan perspectief voor de branche. Rutte had onlangs echter al aangegeven dat hij niet optimistisch was over een versoepeling voor de discotheken en nachtclubs.

Dinsdag komt de ministeriële coronacommissie weer bijeen om te overleggen over de ontwikkelingen van het virus. Aansluitend geven Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een persconferentie over de huidige situatie.