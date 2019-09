Discotheek in Goes ontruimd vanwege brand

Een discotheek in Goes is ontruimd omdat aan de achterzijde van het pand brand was uitgebroken. In El Toro aan de Oude Vismarkt moesten zaterdagnacht ongeveer 400 mensen naar buiten.

De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig. De brand zat in het plafond bij een rookruimte van de discotheek. Om het vuur te bestrijden werd het plafond gesloopt. Rond 04.00 uur was de brand zo goed als onder controle.

Onder politiebegeleiding mochten de bezoekers tijdens de bluswerkzaamheden hun jas ophalen bij de garderobe.